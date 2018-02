Max behoudt nummer, maar renstal heeft nieuwe naam

De nieuwkomer uit Monaco , Charles Leclerc, die voor Alfa Romeo Sauber zal racen, kiest voor startnummer 16. De Rus Sergej Sorotkin, nieuw bij Williams, kiest voor nummer 35. De renstal van Verstappen gaat het seizoen in onder de naam Aston Martin Red Bull. Het Britse automerk is de titelsponsor van het Oostenrijkse team. De opleidingsploeg van Red Bull, Toro Rosso, krijgt Honda erbij in de naam. De Japanners leveren de motor aan het team.



McLaren heeft de samenwerking met Honda verbroken en gaat het nieuwe racejaar in als McLaren F1. Alfa Romeo is de nieuwe hoofdsponsor van Sauber.



Uiteraard is Daniel Ricciardo ook dit jaar de ploegmaat van Verstappen. Bekijk hieronder hoeveel lol de coureurs samen hebben.