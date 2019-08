Max derde achter Ferrari's, rommelige training Hamilton

Cillessen kijkt uit naar duels met Ajax in groepsfase Champions League

12:48 Jasper Cillessen kijk uit naar de Champions League-duels met Ajax. De Amsterdammers werden gisteren in Monaco gekoppeld aan Chelsea, LOSC Lille en Valencia, waar Cillessen sinds deze zomer doelman is. In gesprek met het clubkanaal van Valencia blikt de Nederlandse doelman vooruit op het treffen met zijn voormalige club.