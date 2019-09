Max en Sotsji: een moeizaam huwelijk

Bij zijn eerste Russische grand prix had Verstappen allerhande materiaalproblemen na een vroege botsing met Nico Hülkenberg. Met een gat in de vloer en beschadigde vleugels en ophanging hadden zijn banden het bovendien zwaar. In de Toro Rosso, gestart vanaf een keurige negende plek, hield Verstappen nog een tiende plek over aan zijn debuut in Sotsji.



Een jaar later viel hij uit door een kapotte motor. Hij lag op dat moment zesde, na opnieuw vanaf P9 te zijn vertrokken. Maar na 34 rondes zat het er ineens op voor Verstappen. Toch lag in die race de basis voor een positief verhaal verscholen. Een botsing van Daniil Kvyat, toen nog Red Bull-rijder, was voor de teamleiding de druppel. De twee wisselden de race erop van stoeltje, de afloop is bekend.



In 2017 was de Russische grand prix vooral saai. Het was voor Verstappen een kwestie geweest van ‘dat ding op de baan houden’, zoals hij dat zelf uitlegde na afloop. Als hij enige raceactie wilde zien, was hij aangewezen op de grote schermen langs het Autodrom. Gestart vanaf plek 7 had hij één fraaie inhaalactie (op Felipe Massa én ploeggenoot Daniel Ricciardo). Daarna zag Verstappen zowel voor zich als in de spiegels 52 rondjes lang amper een andere auto. Plek 5, na dagen van driftig gesleutel aan de RB13, betekende voor Verstappen het maximaal haalbare.