Max evenaart vader Jos Verstappen met 106 GP's

Belgische topviro­loog hekelt bekerfina­le: ‘Voor sommige beroepen gelden andere regels’

11:29 De spelers van Royal Antwerp mochten zaterdag de Belgische beker in de lucht steken nadat The Great Old in een leeg Koning Boudewijnstadion met 0-1 won van Club Brugge. Dat leverde beelden op waar topviroloog Marc Van Ranst kritiek op heeft. ,,Voor sommige beroepen gelden andere regels”, zegt hij op Twitter. ,,Dat is verkeerd.”