Max-fans bezienswaardigheid op Suzuka

Door Arjan Schouten

Overal kwam ik ze tegen dit jaar, de Nederlandse Max-fans. In Melbourne, Montréal, Bahrein, Sjanghai, ja zelfs in Bakoe. Natuurlijk in groten getale bij alle Europese circuits, maar ook ver buiten ons continent liep je ze altijd en overal tegen het lijf. In het oranje, in leeuwenpakken, met klompen, wortels op het hoofd.

Makkelijk te spotten, altijd prominent in beeld. Tot ik hier donderdag arriveerde op Suzuka. Hier barstte het logischerwijs van de Japanners, maar tussen al die Honda-fans zag ik geen Nederlanders. Donderdag kwam ik er geen een tegen in de fanzone. Ik vond geen Nederlanders terug aan het ontbijt in het Comfort Hotel, te Suzuka, of in de Amerikaanse bar bij het treinstation. Nergens landgenoten.

Bestond het dan toch? Een grand prix zonder Hollanders? Was er dan helemaal geen Max-fan getuige van zijn mooie tweede plaats, een week na zijn zege op Sepang? Ik kon het bijna niet geloven, we zijn immers een bijzonder reislustig volkje. Ik vroeg het aan Jeroen Huis in ‘t Veld, die namens SportStadion.nl de reizen regelt voor veel Nederlandse Formule 1-fans.

Tientallen

Hij verzekerde me dat ze er echt wel zijn. Niet veel. Tientallen, meer niet. Ik hield mijn ogen goed open en liep er dan twee uur voor de race toch nog twee tegen het lijf. Nout en Jacqueline, uit Leiden. ,,We wilden sowieso al eens graag door Japan reizen en besloten die hele reis rondom de GP van Suzuka te plannen'', legt Jacqueline uit, die nauwelijks landgenoten tegen is gekomen. ,,Een handjevol hooguit. Maar dit is een onwijs leuk land en die race is gewoon een superleuke bonus.''

Voor het vertrek uit Nederland kochten de twee een grote Max Verstappen-vlag op Marktplaats, waarmee ze behoorlijk wat bekijks trokken rond het circuit van Suzuka. ,,Iedereen wilde hier met ons op de foto.'' De twee Nederlanders waren een heuse bezienswaardigheid in Suzuka.

En ze hadden ook nog wat te vieren. Vooraf gevraagd wie er won luidde het antwoord van Nout: ,,Dat kan er maar één zijn, daar gaan we tenminste wel voor'' Maar ook de tweede plaats van Verstappen zal door de twee uit Leiden ongetwijfeld begroet zijn met een glimlach.

