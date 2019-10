Max is Big in Japan: ‘Hij is een held hier’

LIVE | Mollema kiest op Civiglio voor so­lo-avon­tuur

16:08 Met de Ronde van Lombardije wordt vandaag officieus het wielerjaar afgesloten. Vorig jaar kwam Thibaut Pinot na een fraai kunststukje alleen over de meet, maar hij is dit jaar niet van de partij in ‘de koers van de vallende bladeren’. Wie wint het laatste wielermonument van het jaar? In dit liveblog mis je geen moment van de slotfase!