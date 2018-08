'Max kan in Monza alleen profiteren van andermans fouten'

Alles draait om snelheid, dus Max Verstappen hoeven we niet op te schrijven als potentieel winnaar?

Coronel: ,,Nee, Max is absoluut geen favoriet. Al dacht ik dat in Spa ook, waar hij nog derde werd. Kimi Räikkönen was daar het hele weekend constant de snelste, maar die vergaloppeerde zich. Ook in Monza kan Max alleen profiteren van andermans fouten. Normaal kan hij hier never nooit op het podium. Hoe hij daar dan mee omgaat? Mwah, je kan niet harder dan de auto. Al wil je nog zo hard mee trappelen, dat gaat niet. Hij blijft net zo gedreven en aanvallend, maar hij is één tandje minder wild nu. Zijn risicoprofiel lijkt één tandje terug. De realiteit is dat hij nu weet en voelt waar hij thuis hoort, en zo het maximale er steeds uithaalt. Hoe hij dat in tegenstelling tot Daniel Ricciardo doet, ja dat is weergaloos. Ik begrijp steeds beter waarom Red Bull Max al zo vroeg heeft laten verlengen in plaats van Ricciardo.’’

Dekker: ,,Nee. Je hebt hier één ingrediënt nodig en dat is topsnelheid. En iedereen die de Formule 1 ook maar een beetje volgt, weet dat het dan een kansloze missie is voor Max. Tenzij het gaat regen, maar dat gaat het niet volgens Marco Verhoef.’’