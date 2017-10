‘Max moet lekker de kat uit de boom kijken’

Gaat Max Verstappen de lijn van podiumplekken in Amerika vrolijk doortrekken?

Jeroen Bleekemolen: ,,Hij maakt een goede kans. Dit circuit is goed voor Red Bull. De bandenslijtage is bijzonder hoog en dat ligt Max wel, hij is nooit door zijn banden heen, doordat hij zijn snelheid goed kan indelen. Daarnaast wordt die auto steeds beter. Al kan het zijn dat ze nu de motorwissel toepassen en een gridstraf incasseren. Met vermoedelijk veel teams op een strategie van twee pitstops kan je dan iets meer inhalen of een andere strategie kiezen en wellicht de schade beperken.”



Amber Brantsen: ,,Het Circuit of the Americas is breed en dat biedt kansen voor Verstappen. Red Bull heeft grote stappen gemaakt en ik zag dat er regen wordt voorspeld, ook al goed nieuws. Maar misschien, heel misschien is het verstandig om de motor nu te wisselen. Als dat gebeurt wordt een podiumplek lastig, maar verwacht ik wel een mooie inhaalrace.”