Max op Paul Ricard: één prettige herinnering

Track recordVoorafgaand aan alle 21 races duikt AD Sportwereld per circuit in het track record van Max Verstappen en kijkt naar de prestaties van Honda van vorig jaar. Deel 8 van 2019: het circuit Paul Ricard.

Door Rik Spekenbrink



Optredens: 1

Finishes: 1

Uitvalbeurten: 0

Beste kwalificatie: 4de

Beste raceresultaat: 2de

Aantal WK-punten: 18

Honda vorig jaar: Brendon Hartley werd in de Toro Rosso 14de, zijn teamgenoot Pierre Gasly zag zijn thuisrace al in de eerste ronde eindigen na een onfortuinlijke botsing met landgenoot Esteban Ocon.

Er valt over circuit Paul Ricard in het Zuid-Franse Le Castellet, fraai gelegen in de bergen tussen Marseille en Toulon, genoeg te zeggen en schrijven. Maar veel recente racehistorie ligt er niet. Tussen 1990 en 2017 deed de koningsklasse van de autosport het circuit niet aan. Het was geschrapt vanwege te weinig spektakel. Maar met een paar Franse coureurs op de grid, kon de Formule 1 eigenlijk niet zonder Grote Prijs van Frankrijk. Zo keerde het circus vorig jaar terug.

Maar bij de rentree klonk vooral veel kritiek uit de monden van de heren coureurs. Het circuit is met het brede asfalt en uitloopstroken veel te vergevingsgezind, klonk het tamelijk eensgezind. Zelfs een grote rijdersfout wordt niet afgestraft. De lay-out van de baan wordt met lange rechte stukken en niet al te technische bochten als weinig spannend ervaren. En die blauwe strepen op het asfalt, bedoeld om de wagens af te remmen, die vonden velen vooral erg storend.

Maar Max Verstappen heeft er, scorebordtechnisch gezien, één prettige herinnering. Door een botsing in bocht 1 tussen Sebastian Vettel en Valtteri Bottas keurig te ontwijken kon hij na de start opklimmen van plek 4 naar 2. Vervolgens reed de Nederlander een eenzame race. Zijn spiegels bleven leeg, het gaatje dat koploper Lewis Hamilton de gehele race had was comfortabel voor de Brit. ,,Op dit circuit is een tweede plek een prima resultaat”, was Verstappen tevreden. Hij had op een moeizamer weekend gerekend.

Verder ging het vorig jaar in Frankrijk ook vooral over Honda. Vlak voor het raceweekeinde maakte Red Bull Racing bekend motorleverancier Renault in te ruilen voor het Japanse merk. Honda komt voor dit weekeinde met een nieuwe motor voor het team van Red Bull. Dat gebeurt al voor de tweede keer. Gehoopt wordt dat het verschil in vermogen met de twee topteams Mercedes en Ferrari verkleind wordt.

De samenvatting van de GP van Frankrijk 2018: