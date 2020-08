Max roept niet dat het WK nu open ligt: ‘Komen nog altijd snelheid tekort’

Door Rik Spekenbrink



Het was de Grand Prix van de Hoop, vorige week op Silverstone. De hegemonie van Mercedes bleek met een mix van durf, strategie en wat hulp van de bandenboer toch te doorbreken. Max Verstappen won en dat werd door neutrale racefans, laat staan de Nederlandse, met luid gejuich ontvangen. Het gat in de WK-stand tussen Lewis Hamilton en Verstappen is ineens nog ‘maar’ 30 punten. En dan maakte de FIA gisteren ook nog eens bekend de beruchte ‘party mode’, door Mercedes met veel succes aangeboord in de kwalificatie, op korte termijn af te willen schaffen.



Verstappen had gemakkelijk mee kunnen varen op die goednieuwsshow. De druk op Mercedes, waar de blikken zondag in Engeland toch echt op standje vertwijfeling stonden, kunnen opvoeren. Hij deed het niet. Als altijd koos hij de voorzichtige, noem het realistische, benadering.