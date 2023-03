Max Verstappen beleeft eenzame avond: ‘Na de eerste stint heb ik hem naar huis gereden’

Met video'sMax Verstappen ging in Bahrein meteen alweer door met winnen. De wereldkampioen in de Formule 1 schoot uit de startblokken en werd nooit meer teruggehaald door de concurrentie. ,,Mijn engineer werd steeds boos als ik eventjes wilde aanzetten, dat zegt wel genoeg.”

,,Na de eerste stint heb ik hem naar huis gereden", begon Verstappen na een eenvoudige avond aan zijn analyse bij Viaplay. ,,Ik had meteen een groot gat, dus hoefde daarna ook niet meer te pushen. Mijn engineer werd steeds boos als ik eventjes wilde aanzetten, dat zegt wel genoeg. Ik ben hier heel blij mee. Dit is een topbegin, heel anders dan vorig jaar. Het kan bovendien alleen nog maar beter denk ik.”

Daarmee doelde Verstappen enkele ‘issues’ waar hij eerder in het weekend tegenaan was gelopen. Tijdens de wedstrijd zei de wereldkampioen over de boordradio dat hij te maken had met een klein schakelprobleem. ,,Dat was denk ik iets met de koppeling, iets wat eigenlijk altijd wel een beetje een ding is voor ons. Zeker op een baan die die agressief is op de banden, merk je dat meer. Dit zal altijd één van de moeilijkere circuits blijken voor dat soort dingetjes.”

Volledig scherm Max Verstappen op de podium met de beker. © AP

Of het meteen een uppercut was voor de concurrentie, deze zege en vooral de manier waarop? ,,Ik ben niet zo bekend met het boksen en ik weet niet hoe dat aanvoelt, dus laten we dat maar zo houden. Maar voor ons was dit geweldig. Al weten we dat het ook snel kan omslaan, dus we moeten blijven doorontwikkelen en onderzoeken wat er in het begin van het weekend misliep. Dan weet ik zeker dat we hierna nog sterker voor de dag gaan komen.”

Red Bull-baas Christian Horner sprak van een goede 'team performance’ met direct een één-tweetje. ,,Ze hebben het geweldig gedaan. We hebben de race gecontroleerd. Max en Sergio deden het vanaf de start zeer goed op softs en konden lang door op die band. Ze hebben gedaan wat er gevraagd werd", zei de Brit. Ook topadviseur Helmut Marko had niets dan lof voor het rijdersduo van de regerend constructeurskampioen. ,,We weten dat we een sterk pakket én sterke coureurs hebben. Ik ben dan ook heel blij", aldus de Oostenrijker.

