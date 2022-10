Max Verstappen beperkt zich in Austin tot bandentest en kletst in paddock met Brad Pitt

De tweede vrije training in Austin werd gebruikt om Pirelli te helpen bij het testen van nieuwe banden. De coureurs werkten een programma af op ongemerkte banden om de fabrikant zo nieuwe informatie te verschaffen. De tijden die gereden werden, zeggen dan ook weinig.

Het is nog onduidelijk of er iets aan de hand was met de auto van Verstappen. De Nederlander gebruikte de extra tijd in de paddock om een gesprek aan te knopen met Brad Pitt. De Amerikaanse acteur werkt aan een film over de Formule 1. Verstappen klaagde eerder tijdens de eerste vrije training over een gebrek aan grip.

Bekijk hieronder de beelden van de ontmoeting tussen Verstappen en Brad Pitt:

De bandentest zou eigenlijk twee weken geleden in Japan worden gehouden. Omdat het toen regende, besloot Pirelli de test van 1,5 uur te verplaatsen naar Texas. Iedere coureur kreeg twee setjes banden, waarvan niet duidelijk was om welke types het ging. ,,Je ziet zwarte banden zonder kleurtjes aan de zijkant, we gaan dus ‘blind’ testen”, zei directeur Mario Isola van Pirelli voor de sessie tegen Viaplay.

Bekijk hieronder de toelichting van Isola:

Charles Leclerc klokte uiteindelijk de snelste tijd, al zegt dat in dit geval dus bijzonder weinig. De Ferrari-coureur mocht op mediums rijden, omdat hij de eerste vrije training had overgeslagen. De Monegask liet zijn Ferrari aan Robert Schwartzman in verband met de verplichte young driver testsessies. Daarom mocht hij in de tweede sessie een half uur testen op banden naar keuze, voordat ook Leclerc de nieuwe banden moest gaan uitproberen. Verstappen reed alleen op de testbanden en liet de zevende tijd noteren.

