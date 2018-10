Max Verstappen boekt vijfde GP-overwinning, Hamilton pakt vijfde wereldtitel

Voor Verstappen, die tevens werd uitgeroepen tot driver of the day, was de Grand Prix van Mexico een redelijk saaie race. De Nederlander kwam op de openingsfase na niet meer in beeld. De voorsprong op zijn concurrenten werd met het rondje groter en de coureur van Red Bull reed in een niemandsland. Toch kreeg Verstappen het aan het einde van de race benauwd nadat hij teamgenoot Daniel Ricciardo, op dat moment tweede, zag uitvallen met naar het scheen een kapotte motor. ,,Draai mijn motor terug”, riep Verstappen over de boordradio. Het tastte zijn voorsprong niet aan, want uiteindelijk kwam de Nederlander zeventien seconden voor Sebastian Vettel over de finish.