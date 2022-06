Max Verstappen: ‘Dat woord had hij niet mogen gebruiken, maar Nelson Piquet is geen racist’

Door Arjan Schouten



Nee, Max Verstappen heeft na de mediastorm die is opgestoken deze week nog geen contact gehad met Nelson Piquet, de vader van zijn vriendin Kelly. ,,Ik heb Nelson nog niet gesproken, nee. Het is ook niet aan mij om m’n schoonvader te bellen. Zouden jullie ook niet doen toch? Bellen en zeggen: ‘Hé, man dit was niet goed’. Ik denk dat hij dat zelf nu ook wel weet. Hij heeft mij niet nodig om te vertellen wat goed en is wat niet.”

De Limburgse wereldkampioen vertelde het in de bomvolle hospitality van Red Bull Racing waar het natuurlijk maar over één ding ging, met de Britse pers massaal op bezoek. De recent opgedoken uitspraak die drievoudig wereldkampioen Piquet eind vorig jaar al deed in een interview in Brazilië. Daarin noemde hij, terugkijkend op de controversiële race in Silverstone van vorig jaar, Lewis Hamilton een neguinho, wat vertaald kan worden als ‘zwartje’.

Volledig scherm Max Verstappen op Silverstone. © Pro Shots / Michael Potts

Na alle kritiek kwam Piquet gisteren zelf al met een statement, waarin hij excuses maakte voor iedereen die hij beledigd had, maar ook uit probeerde te leggen dat de term in Brazilië ook anders gebruikt kan worden.

Verstappen, over dat statement van Piquet: ,,Het woord dat gebruikt is, ook al heb je met verschillende culturen te maken, was niet correct. Laat dat ook een les zijn voor de toekomst. Je kan een woord op verschillende manieren gebruiken, maar het lijkt me dan beter het helemaal niet te gebruiken. Het is sowieso niet correct om beledigende taal te gebruiken, iedereen is tegen racisme, laat dat duidelijk zijn.”

Maar dat zijn schoonvader nu het label racist krijgt, is volgens Verstappen onterecht. ,,Ik heb veel meer tijd met hem doorgebracht dan de meeste mensen. Hij is een aardige en relaxte vent. Geen racist.”

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton reageerde eerder vandaag ook al op de uitspraken van de drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet aan zijn adres. ,,Het gaat me niet om de uitspraken van één individu, het gaat me om het grotere plaatje.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.