Max Verstappen de grote winnaar in Franse hitte: ‘Auto competitiever dan in Oostenrijk’

,,Het was best wel warm", begon Verstappen zijn analyse bij Viaplay met een understatement. ,,De laatste twintig rondjes hoefde ik gelukkig niet op de limiet te rijden, dat hielp wel. Je zit zoveel rondes dicht achter hem. Op een gegeven moment worden de banden dan te warm en moet je hem iets laten gaan. Maar onze snelheid was goed.”



Zo was het na twee Ferrari-zeges weer eens Verstappen die op het hoogste trapje van het podium stond. ,,Het zag er goed uit. Ik denk dat we in de race competitiever waren dan in Oostenrijk. Naar het einde toe was het voor mij gewoon banden managen", sprak de WK-leider, die nu een voorsprong van 63 punten koestert ten opzichte van Leclerc. Volgende week staat in Hongarije de laatste grand prix voor de zomerstop op het programma.