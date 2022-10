Max Verstappen eindigt weinigzeggende bandentest als zesde, Charles Leclerc crasht

Met videoMax Verstappen is in de tweede vrije training op het Autódromo Hermanos Rodríguez als zesde geëindigd. De training stond in het teken van het testen van Pirelli's prototype-banden voor het seizoen 2023 en George Russell eindigde bovenaan, ver voor Yuki Tsunoda en Esteban Ocon.

Eerder deze maand verregende in Japan de eerste van twee Pirelli-tests, waardoor die sessie werd verplaatst naar Mexico. Vorige week hadden we al zo’n verlengde sessie in Austin en nu dus weer. Tijdens de anderhalf uur durende training moeten de teams zich in grote lijnen aan het programma van de bandenleverancier houden. Dat wil zeggen enkel rijden op de prototype-banden, geen aanpassingen aan de afstelling en geen gebruik van DRS.

Onbegrip bij Red Bull Racing na serieuze straf

Red Bull is door de FIA hard gestraft voor het overschrijden van de budgetcap in het Formule 1-seizoen van 2021. Het team van Max Verstappen krijgt onder meer flink minder tijd in om de auto te ontwikkelen in de windtunnel. ,,Deze straf duurt twaalf maanden en daarbij komt nog dat we de dupe zijn van ons eigen succes.” Lees hier de volledige reactie van teambaas Christian Horner. (Premium)

Aangezien ze er in het raceweekend zelf weinig aan hebben, is de Pirelli-test niet de favoriete bezigheid van de meeste coureurs en hun teams. Ze hadden echter weinig keus en dus gingen de meesten al vroeg op pad. Niet geheel verrassend waren de coureurs die in VT1 hun zitje hadden afgestaan aan de zogeheten rookies (o.a. Nyck de Vries) sneller dan de rest van het veld. Zij mochten de eerste helft van de training zelf inrichten en zo verscheen de naam van George Russell (1.19,970) al vroeg bovenaan de tijdenlijst.

Volledig scherm George Russell. © REUTERS

Na iets meer dan een halfuur trainen werd de sessie onderbroken door een crash van Charles Leclerc. De Monegask verloor de controle over zijn Ferrari en schoof achteruit de bandenstapel in. Hij had flink wat schade aan de achterkant van zijn F1-75 en dat betekende het einde van zijn tweede vrije training. Met zijn crash hield Leclerc de andere coureurs overigens ook twintig minuten binnen.

Bekijk de crash van Leclerc

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de trainingstijd die overbleef werkten de teams het door Pirelli uitgestippelde programma verder af, zonder dat er nog echt veel tijden verbeterd werden. Achter de mannen die ook nog op het gebruikelijke rubber naar buiten mochten, was Lewis Hamilton het snelst. Daarachter waren de verschillen net als in VT1 klein, met Sergio Pérez en Verstappen binnen een tiende. De gecrashte Leclerc volgde op enkele honderdsten van het Red Bull-duo, maar hij heeft met qualifying day in het vooruitzicht (vanaf 22.00 uur worden de startplaatsen verdeeld) andere zorgen. Datzelfde geldt voor Guanyu Zhou, die met hydraulische pech stilviel en daarmee de training twee minuten te vroeg deed stoppen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.