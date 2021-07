Max Verstappen en het gat van 32 punten: wat is die voorsprong waard?

Podcast Media weer lyrisch over Verstappen: 'Alleen ongeluk van Bijbelse proporties staat titel nog in de weg’

11:48 Max Verstappen boekte gisteren in Oostenrijk met groot vertoon van macht alweer zijn vijfde zege van het seizoen. Met 32 punten voorsprong op Lewis Hamilton denken veel internationale media dat in de jacht op Max’ eerste een cruciaal gaatje is geslagen. ‘Hij gedraagt zich al als een wereldkampioen.’