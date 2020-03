Max Verstappen en zijn collega’s corona op laten lopen (voor immuniteit): Red Bull was niet enthousiast

,,Het was slechts in kleine kring besproken”, legt Marko uit. ,,Het zou een kamp worden waar we mentaal en fysiek de tijd konden overbruggen. Dan zou het ideaal zijn, want dit zijn erg jonge, sterke, gezonde mannen die dan goed voorbereid zouden zijn op het WK.” Marko was ook een groot voorstander van het doorgaan van de Grand Prix van Australië. Uiteindelijk ging de eerste race van het seizoen niet door nadat er bij McLaren een coronabesmetting was geconstateerd. Het Formule 1-seizoen ligt sindsdien stil en er is nog geen zicht op de start.

Kleinere raceweekenden

De Oostenrijker wijst ook naar de grote economische gevolgen van het stilleggen van het seizoen voor de Formule 1-teams. Deze krijgen beduidend minder inkomsten. ,,We moeten proberen de races intensiever te maken na de zomer. We moeten van de nood een deugd maken. Als je op een circuit meerdere races houdt, dan moet je de attractieve races uitzoeken. Waar inhaalmogelijkheden zijn.”



Het inkorten van een Grand Prix-weekend naar twee dagen is ook logisch volgens Marko. ,,Het wordt spannender, omdat je niet alles tot in de details kan plannen. Er komen meer onzekerheden bovendrijven. En als we pas in januari een wereldkampioen hebben, dan is dat prima. We laten gewoon de testdagen wegvallen, waardoor we meer attractiviteit hebben, tegen dezelfde kosten.”