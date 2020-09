Max Verstappen: ‘Gaan voor podium in Monza, maar wordt niet gemakkelijk’

Zes keer op rij stond Max Verstappen de laatste races op het podium. Maar lukt hem dat zondag ook in Monza, traditioneel een van de zwaarste races voor Red Bull? ,,Ik hoop er nu te staan, maar eenvoudig is dit circuit niet voor ons.’’

Door Arjan Schouten



Het is een van de laatste races waar Max Verstappen nog nooit op het podium stond. Monza, het supersnelle decor in Noord-Italië, waar Red Bull Racing al vaak genoeg anticipeerde op een matige uitslag door een nieuwe motor en de daaraan gekoppelde gridstraf te pakken. Sterker nog, Red Bull haalde het podium er nog nooit in het hybride-tijdperk. ,,Maar ik had er wel moeten staan’’, vertelde Verstappen vandaag. ,,In 2018 passeerde ik de finish als derde, maar stond ik niet op het podium.’’

Een tijdstraf van vijf tellen na een verdedigende actie op Valtteri Bottas zat hem toen in de weg. ,,Maar ik hoop er nu wel echt te staan. We gaan het zeker proberen’’, belooft Verstappen.

Hij is vooralsnog de enige die zich dit jaar kan meten met het machtige Mercedes. In Spa ging hij vorige week voor de zesde keer op rij naar het podium. Of hem dat in Monza echter ook lukt, waar vermogen en topsnelheid zo belangrijk zijn? Verstappen houdt een slag om de arm. ,,Die rechte stukken zijn hier heel lang, wat niet fijn is voor ons. We proberen dat te compenseren in de bochten, maar het blijft gewoon niet het meest eenvoudige circuit voor ons.’’

Volledig scherm © AP

‘Partymodus’

Mogelijk kan het afschaffen van de ‘partymodus’ in zijn voordeel spelen. Vanaf dit weekend mogen de auto’s ook qua motorafstellingen niet meer veranderen tussen kwalificatie en race. ,,Voor ons was die partymode niet zo groot, dus daar verliezen we zelf niet zo gek veel. En wat voor verlies het voor de rest betekent, dat moeten we gaan zien in de kwalificatie’’, aldus Verstappen. ,,Het beïnvloedt me verder niet zo veel, ik zal twee Mercedessen voor me blijven zien.’’

Waar Helmut Marko en Christian Horner deze week vertelden nog te geloven in een wereldtitel in 2020, bleef Verstappen zoals altijd realistisch over zijn kansen. ,,We geven niet op, maar uiteindelijk zijn we nog steeds wat te langzaam. We zitten nog steeds in het gevecht, maar zoals het nu gaat verlies ik elk weekend zo’n zeven WK-punten.’’