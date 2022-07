Max Verstappen geniet van fans en wordt steeds dominanter: ‘We zijn erg sterk dit weekend’

Door Marijn Abbenhuijs



Het gejuich moet van grote afstand te horen zijn. Als Max Verstappen zijn supporters op hun wenken bedient, gaat het los op de tribunes langs de Red Bull Ring. Die zijn bovendien gevuld met publiek in oranje kleding, fanatiekelingen die oranje fakkels afsteken om hun enthousiasme nog wat extra kracht bij te zetten. Verstappen zelf geniet er met volle teugen van. ,,Het is geweldig om alle fans te zien", zegt hij kort na zijn overwinning in de sprintrace. ,,De rook, het oranje, dat is mooi. En ik kan ze vanuit mijn auto horen juichen. Dat is heel erg leuk.”