Max Verstappen heeft alleen Sergio Pérez voor zich in slottraining: Red Bull klaar voor kwalificatie

Met video'sRed Bull Racing heeft de beste papieren bij het ingaan van de kwalificatie in Abu Dhabi, zoveel is wel duidelijk na drie uurtjes trainen. In de afsluitende vrije training klokte Sergio Pérez (1.24,982) de snelste tijd, gevolgd door Max Verstappen (1.25,134) en de twee Mercedessen.

Tijdens de allerlaatste training van het seizoen kregen de coureurs te maken met andere condities dan ze later in de kwalificatie kunnen verwachten. De zon stond nog vol op het asfalt, waar de sessie van 15.00 uur (Nederlandse tijd) volledig onder het kunstlicht zal worden verreden. Max Verstappen leek dan ook te denken dat een vroege run in deze omstandigheden niet zoveel toegevoegde waarde zou hebben en bleef het langst van alle coureurs in de garage staan. Hij wachtte totdat de baan meer ‘naar hem toe’ was gekomen en kwam na een halfuurtje trainen dan toch naar buiten.

Op dat moment had teamgenoot Sergio Pérez op mediums de snelste tijd staan, maar veel langer bleef die 1.26,040 niet staan. Lewis Hamilton, George Russell en Verstappen namen alledrie kort P1 over, voordat Pérez zelf daar weer was voor een 1.24,982. Daarmee was de Mexicaan, die met Charles Leclerc vecht om de tweede plaats in het wereldkampioenschap, al sneller dan bijvoorbeeld Verstappen gisteren ging onder kwalificatie-omstandigheden. Ook bij een nieuwe poging kwam de wereldkampioen wat tekort: 1.25,134. Ferrari was helemaal niet op de afspraak, ook nog achter McLaren-coureur Lando Norris kwamen Charles Leclerc en Carlos Sainz niet verder dan respectievelijk P6 en P7.

Dit was Pérez’ snelste ronde

Na de training wordt er door de wedstrijdleiding ook nog gekeken naar een mogelijk incident onder de rode vlag, halverwege veroorzaakt door Pierre Gasly die een lekke band had en wat onderdelen verloor. Tijdens die neutralisatie zou Lewis Hamilton voorbij Kevin Magnussen zijn gereden en dat is niet toegestaan. Norris zag het gebeuren en maakte er melding van over de boordradio.

Bekijk hier het moment van Hamilton

