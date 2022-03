Max Verstappen heeft niets meer te bewijzen, maar is hongerig als altijd

Door Arjan Schouten



Wordt het ooit nog zo mooi als vier maanden terug in Abu Dhabi? Zal een zege in de Formule 1 nog eens zo exceptioneel voelen als op het asfalt van Yas Marina, waar hij de jongensdroom der jongensdromen afvinkte en zelf de laatste hand legde aan het levenswerk van zijn pa? Ook Max Verstappen heeft op zijn 24ste al zo zijn twijfels, net als zijn fans, want voor alles is maar één eerste keer. Niet voor niets riep hij als kersvers wereldkampioen meteen al dat de rest vanaf nu zou voelen als bonus, met het grote doel in de knip.



,,Maar ik wil nog steeds vooraan staan, net als vorig jaar. Daar verandert die titel helemaal niets aan”, klinkt het nu in Bahrein, waar met de openingsrace van 2022 het tweede deel van zijn raceloopbaan officieel van start gaat, het tijdperk post-wereldkampioen.