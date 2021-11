Max Verstappen kan aan de bak: Lewis Hamilton rijdt in Djedda weer met ‘raketmotor’

Lewis Hamilton heeft in de komende Grote Prijs van Saudi-Arabië, de voorlaatste race van dit seizoen in de Formule 1, weer de beschikking over de ‘raketmotor’ waarmee hij de Grote Prijs van Brazilië won. Die krachtbron was volgens Mercedes niet geplaatst in de auto waarin de Brit zondag de Grote Prijs van Qatar won.

,,We hebben op dit moment twee motoren voor de races. In Qatar had Lewis de minst krachtige van de twee, omdat die naar ons inzicht beter paste bij het circuit van Losail”, lichtte technisch manager Andrew Shovlin van de Duitse renstal toe op de website Autosport.com. ,,In Djedda geven we Lewis weer de motor met het grotere vermogen. Er zijn meer lange rechte stukken en daar kan hij met de krachtige motor meer van profiteren.”

Volledig scherm Lewis Hamilton. © EPA

Hamilton incasseerde voor de race in Brazilië een gridstraf omdat hij koos voor een nieuwe motor. Die bleek zoveel snelheid te bieden, dat de zevenvoudig wereldkampioen vanaf de tiende startplaats naar de zege reed, onder meer door Max Verstappen in te halen. Het leidde tot verbazing bij Red Bull, het team van Verstappen. ,,Zo’n motor hebben we de afgelopen jaren niet gezien bij Mercedes. Ongelooflijk”, zei topman Helmut Marko van de renstal. ,,Ze zijn erin geslaagd om in een cruciale fase van het seizoen een raket tevoorschijn te toveren.”

Verstappen heeft door de twee opeenvolgende overwinningen van Hamilton zijn voorsprong in het wereldkampioenschap zien slinken. De Nederlander heeft slechts 8 punten voorsprong, met de races in Djedda en Abu Dhabi nog te gaan. Het circuit in Djedda is gloednieuw. Het betreft een stratencircuit van ruim 6 kilometer lang met weliswaar 27 bochten, maar een verwachte gemiddelde snelheid van 252 kilometer per uur. Alleen het circuit van Monza is sneller.

