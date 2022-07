Max Verstappen keurt verbranden Hamilton-merchandise af: ‘Dit is gewoon walgelijk’

Met videoHet was alweer de 28ste zege voor Max Verstappen in de Formule 1, maar volgens de WK-leider zelf was die in Hongarije één van zijn mooiste. Hij haalde de ene na de andere concurrent in en kon zelfs door een spin niet van de overwinning worden afgehouden. Zijn voorsprong bij het begin van de zomerstop: 80 punten. ,,Ik mag niet klagen.”

,,Deze is zeker één van de mooiere. En een stuk moeilijker ook dan veel voorgaande overwinningen", begon Verstappen bij Viaplay aan zijn analyse. ,,Onze strategie was in orde, we reageerden telkens goed en zijn op de juiste momenten naar binnen gegaan. Al hadden we na een ronde of vijf wel wat problemen met de koppeling, die bleef slippen waardoor hij heel hard schakelde. Niet ideaal om mee te rijden, maar uiteindelijk hebben we hem nog altijd gewonnen. Daar ben ik heel blij mee.”

,,We zeiden al voor de race dat we kalm moesten blijven en dat hebben we zeker gedaan", aldus Verstappen, die op de Hungaroring helemaal van P10 moest komen en dus heel wat verkeer voor zich had. Heel veel partij konden de meeste concurrenten hem niet bieden, waardoor de Nederlander met een riante voorsprong aan de vakantie van drie weken begint. ,,Ik mag niet klagen, maar ben wel iemand die meteen kijkt wat we beter kunnen doen. Er zijn nog wel wat dingen en daar gaan we over nadenken. Hopelijk kunnen we het dan weer waarmaken als we terug zijn.”

Volledig scherm © AFP Verstappen vindt het ‘walgelijk’ dat een paar van zijn aanhangers bij de Grote Prijs van Hongarije merchandise-producten van zijn rivaal Lewis Hamilton in brand hebben gestoken. Op social media doken dit weekeinde daarvan beelden op. ,,Dat is natuurlijk onacceptabel”, zei de Formule 1-coureur na de door hem gewonnen race op de Hungaroring.



,,Ik ben het hier absoluut niet mee eens, dit is gewoon walgelijk. Maar over het algemeen denk ik dat de meerderheid van de supporters tijdens de race en ook bij de podiumceremonie voor iedere coureur heeft gejuicht. Zo moet het ook zijn. Maar die video’s over het verbranden van merchandise vind ik walgelijk.”

Ook Christian Horner was vanzelfsprekend te spreken over de prestatie van zijn coureur. ,,Max was fantastisch. Hij was on fire. Zelfs met die spin... ik denk dat hij zijn banden even wilde opwarmen”, lachte de Britse teambaas van Red Bull Racing. ,,Twee opeenvolgende zeges, dit is de beste manier om te stoppen voor de komende weken. En wat een ongelofelijke race vandaag, Max was weer soeverein. Het hele team heeft nu wel een pauze verdiend, maar dat gebeurt pas op vrijdag. We gaan nog zoveel mogelijk doen voor de shutdown en dan staat na de vakantie meteen een triple header op het programma.”

Bekijk de samenvatting van de race

