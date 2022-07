Max Verstappen komt in tweede training op Silverstone niet verder dan vierde tijd

Toen de klok op het iconische circuit van Silverstone begon te lopen voor de tweede vrije training, verschenen meteen alle twintig de coureurs op het asfalt. Dat was te verwachten, aangezien de sessie eerder op de dag in het water viel. In de Britse namiddag kregen de teams een stuk meer tijd om hun updates te testen. Het zonnetje was inmiddels doorgekomen en de baan was opgedroogd.