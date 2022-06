Max Verstappen komt tijdens verregende vrije training niet verder dan negende tijd

Met video Beachkop­pel Brouwer/Meeuwsen naar kwartfina­les WK

Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben bij de wereldkampioenschappen in Rome de kwartfinales bereikt. Het Nederlandse duo was in de derde ronde veel te sterk voor de Italianen Daniele Lupo en Alex Ranghieri: 21-18 21-13.

17 juni