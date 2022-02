Max Verstappen kraakt besluit FIA: ‘Ik geef altijd mijn mening’

Door Arjan Schouten



Er was maar één vraag voor nodig om Max Verstappen eens goed aan het praten te krijgen in Barcelona. Een dag na zijn eerste testkilometers in de RB18 was hij aanwezig op het circuit voor media-verplichtingen, toen hem gevraagd werd naar het vertrek van Michael Masi. In zijn uitgesproken reactie zat veel. Onbegrip, woede, verbijstering, maar ook medelijden. ,,Masi is gewoon onder de bus gegooid”, oordeelde Verstappen.