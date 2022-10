Max Verstappen legt het af tegen Ferrari’s in kwalificatie, maar start wel vanaf eerste rij

KwalificatieMax Verstappen start de Grand Prix van de Verenigde Staten vanaf plek twee. De wereldkampioen werd derde in de kwalificatie in Austin, achter de twee Ferrari-coureurs. Maar doordat Charles Leclerc een gridstraf krijgt, begint alleen Carlos Sainz voor de Nederlander.

Door Marijn Abbenhuijs



Verstappen slaagde er in een ultieme poging tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van de Verenigde Staten niet in om poleposition te pakken. Beide Ferrari-coureurs hadden vlak voordat de wereldkampioen zijn snelste ronde van de derde kwalificatieronde klokt allebei net iets sneller gereden. Carlos Sainz was de rapste op het Circuit of the Americas, Charles Leclerc werd tweede.

Het gebeurde in een kwalificatie die werd overschaduwd door het nieuws over het overlijden van Dietrich Mateschitz, de eigenaar van Red Bull. De Oostenrijker, 78 jaar oud geworden, is de grondlegger van het succes van het team van Verstappen. Teambaas Christian Horner benadrukte dat voorafgaand aan de kwalificatie en gaf aan voor Mateschitz een goed resultaat te willen neerzetten. ,,We moeten doen wat hij had gewild dat we nu doen: naar buiten gaan en alles geven met zijn auto’s.”

Dat deden de Red Bull-coureurs ook, al was dat dus niet genoeg om hun concurrenten van Ferrari te verslaan. Verstappen moest iets minder dan een tiende toegeven op de Sainz, die tijdens de grand prix van zondag van poleposition start. Achter Verstappen werd de andere Red Bull-coureur, Sergio Perez, vierde.

De startgrid van de race wordt overigens ook nog beïnvloed door een flink aantal straffen. Leclerc gebruikt in Austin een nieuwe verbrandingsmotor en een nieuwe turbocharger en wordt tien plaatsen naar achteren gezet. Perez gebruikt ook een nieuwe verbrandingsmotor en krijgt een gridstraf van vijf plekken.

Daardoor start Verstappen wel vanaf de eerste startrij. Hij begint op plek 2, naast Sainz. Vanaf die positie gaat de Nederlander op zoek naar zijn derde overwinning op rij in de Verenigde Staten, na zijn zege van vorig jaar in Austin en die van eerder dit seizoen in Miami. Slaagt hij erin om de race op zijn naam te schrijven, is dat zijn dertiende overwinning van het seizoen en evenaart hij het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel.

Het zou er bovendien voor zorgen dat Red Bull de constructeurstitel definitief binnensleept. Het zou een prachtig eerbetoon zijn aan Mateschitz.

Volledig scherm Max Verstappen in actie op het circuit in Austin. © AP