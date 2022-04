Max Verstappen met perfecte timing en dosis geluk naar pole in Imola

Veranderingen aan zijn auto en voor het eerst dit seizoen een strijd in de regen, Max Verstappen was voorafgaand aan de Grand Prix van Emilia-Romagna niet bepaald zelfverzekerd over zijn kansen in de omstandigheden in Italië. Maar op het kletsnatte circuit in Imola pakte hij wel zijn eerste pole position van dit seizoen. In een chaotische kwalificatie reed hij de snelste ronde.

Want al in de eerste ronde was het spectaculair in Italië. Zo was het flink billenknijpen was voor de mannen van Mercedes. Lewis Hamilton werd vijftiende op het langzaam opdrogende asfalt in Imola. 0,006 seconden scheelde het of hij was al meteen uitgeschakeld in de strijd om een goede uitgangspositie voor de sprintrace van zaterdag. Een snelle eliminatie bleef hem ternauwernood bespaard.

Slachtoffers van naam kwamen er in de tweede sessie alsnog. Want Carlos Sainz, de huidige nummer 3 van het wereldkampioenschap, verloor al vroeg de controle over zijn auto. Hij spinde en kwam fors in aanraking met de muur. De Spanjaard trok beide Mercedes-coureurs in zijn val mee. Want kort nadat hij crashte, begon het harder te regenen op het circuit. En George Russell en Hamilton hadden op dat moment nog geen snelle tijd neergezet. En op regenbanden zou het vervolgens onmogelijk worden om de top-10 nog in te gaan. Het had als gevolg dat Mercedes voor het eerst sinds de Grand Prix van Japan in 2012 geen coureur in de derde en beslissende kwalificatieronde had.

En dus start Sainz, die voor zijn crash wel al een snelle tijd had neergezet, morgen alsnog voor Russell en Hamilton. Maar hij kwam niet meer in actie in de laatste sessie, waarin Verstappen in de regen de strijd moest aangaan met Charles Leclerc. En daarin kwam hij uitstekend voor de dag. Bij hun eerste serieuze pogingen was Leclerc slechts 0,02 seconde sneller dan de Nederlander, die zichzelf vervolgens fors verbeterde. Dat gebeurde overigens terwijl hij aan het einde van zijn ronde zijn gaspedaal moest loslaten, vanwege een gele vlag. Daarmee werd gewapperd, omdat Valtteri Bottas crashte.

Maar ondanks dat Verstappen niet voluit mocht doorrijden, dook hij wel ruim 0,7 seconde onder de snelste tijd van Leclerc. En aangezien het in de laatste minuten nóg harder ging regenen dan het daarvoor al deed, kwam de eerste pole position van de Nederlander van dit seizoen niet meer in gevaar. En daarmee kon de huidige leider in het WK-klassement Ferrari dus niet al op de eerste dag van de grand prix op haar thuiscircuit een succes bezorgen. Hij start morgen tijdens de sprintrace net achter Verstappen op de eerste startrij.

