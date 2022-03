Max Verstappen moet op tweede testdag alleen Carlos Sainz voor zich dulden

Max Verstappen opende zijn ‘pre-season test’ vanochtend nog zonder de significante updates die voor de loop van de testweek gepland waren. Zijn RB18 oogde vroeg op de dag weer stabiel, maar in de middag moest hij een paar keer een getimede ronde afbreken na het missen van een bocht. Het meest enerverende momentje van de wereldkampioen kwam nog in de slotfase, toen hij even wiel-aan-wiel kwam te rijden met Carlos Sainz. Uiteindelijk eindigde hij de dag als tweede op een halve seconde van diezelfde Spanjaard (1.34,011 om 1.33,532).

Aan de andere kant was er het team van Mercedes dat met George Russell aanvankelijk minder last had van het terugkerende probleem van ‘porpoising’ - het stuiteren op het rechte stuk. In de middag veranderden zij vervolgens waarschijnlijk weer iets aan de afstelling, want Lewis Hamilton hobbelde weer een stuk meer dan zijn teamgenoot. De Brit die opgaat voor zijn achtste wereldtitel kwam onder het Bahreinse kunstlicht uit op P4, ook nog achter Lance Stroll.