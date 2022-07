Max Verstappen na misser net achter Charles Leclerc, Nyck de Vries negende bij eerste Mercedes-optreden

In een zonnige eerste training aan de Côte d’Azur was Max Verstappen voor de verandering eens niet de enige Nederlander op het asfalt. Nyck de Vries mocht namelijk plaatsnemen in de auto van Lewis Hamilton en zich zo voor de tweede keer dit seizoen laten zien aan het Formule 1-publiek, nadat hij dat in Spanje al namens Williams had mogen doen. Vrijwel meteen kwamen beide landgenoten naar buiten, waarna Verstappen al snel de snelste tijd klokte op de zachtste band. De Vries mocht op mediums wennen aan ‘zijn’ Mercedes, alvorens ook hij in het tweede gedeelte overstapte op ‘rood’. Sergio Pérez had op dat moment al een flinke spin gemaakt.