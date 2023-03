Max Verstappen na ‘moeilijke start’ toch niet ontevreden: ‘Moet gewoon mijn ritme weer vinden’

,,We hadden een moeilijke start van de dag”, zo vertelt Verstappen op zijn website. ,,De eerste vrije training was echt heel slecht, ik kon geen balans vinden. Dat was een beetje vreemd want wat we tijdens de testdagen ook probeerden, niets was zo slecht als vandaag.” De Nederlander besloot de eerste vrije training als derde. Wat daar precies aan ten grondslag is niet bekend, maar adviseur Helmut Marko beaamde eerder op de dag ook al dat de auto van Verstappen “een verandering in het rijgedrag liet zien die we nog niet kunnen uitleggen”.

Volledig scherm Max Verstappen. © AFP ,,Er waren dus een paar dingen die we nog moesten leren begrijpen”, gaat Verstappen verder. ,,Ook de start van de tweede vrije training was wat lastig. Zelfs met weinig referentie en vertrouwen tot op dat moment, was de laatste run niet verkeerd. Ook voelde de auto wat beter aan.” De wereldkampioen besloot het tweede trainingsuur als tweede, achter de indrukwekkende Fernando Alonso. ,,Over het geheel was de auto helemaal niet slecht in de longrun. Ik was een beetje verrast dat we deze snelheid hadden. Ik moet gewoon mijn ritme weer vinden met de auto.”

Alonso: ‘Kwestie van tijd dat we topteams aanvallen’

Fernando Alonso vond enige terughoudendheid op zijn plaats na een voor hem uitstekende tweede vrije training. ,,Dit is duidelijk een stap in de goede richting, maar we zullen moeten afwachten”, zei de 41-jarige nieuwkomer bij het team van Aston Martin. ,,Op het moment ligt de focus nog niet heel erg op het rijden van de snelste tijd. We moeten wat dingen verbeteren aan de set-up van de auto en het is nog erg vroeg. Ook als het gaat om de benadering van het racen zijn er veel veranderingen gaande, dus niet alleen als het gaat om de auto.”

,,We zullen moeten bekijken hoe het in de eerste paar races gaat. Op dit moment zijn het slechts een paar oefensessies.” Ook in de longruns zat Alonso er goed bij. De Spanjaard, die in 2013 in eigen land voor het laatst een GP-zege boekte, was slechts een fractie trager dan Verstappen. ,,Ik denk dat Lawrence Stroll (de eigenaar van het team en grootste investeerder, red.) een echte visie heeft en zodra dat het geval is, is het lastig om hem te zien falen. Het is slechts een kwestie van tijd dat Aston Martin de topteams gaat aanvallen. We zitten in een interessant proces en er is zeker nog een lange weg te gaan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.