Max Verstappen na moeizame seizoenstart: ‘Ik hoop heel erg op een vlekkeloos weekeinde’

Met videoMax Verstappen is na twee uitvalbeurten in drie races een stuk voorzichtiger over zijn kansen in het wereldkampioenschap van de Formule 1.

,,Ik bekijk het voorlopig van race tot race en we zien wel waar we eindigen”, zegt de regerend wereldkampioen in een vooruitblik op het komende raceweekeinde. De Grote Prijs van Emilia Romagna is de vierde race van het jaar.

De Nederlander beleeft tot dusver een moeizaam seizoen. Hij viel uit in de openingsrace in Bahrein en in de laatste race in Australië. Beide keren moest hij zijn RB18 voortijdig aan de kant zetten door problemen met de brandstoftoevoer. Hij won wel de tweede race in Saudi-Arabië. In het kampioenschap staat hij zesde met 46 punten achterstand op WK-leider Charles Leclerc van Ferrari.

Tijdschema GP Emilia Romagna

Topman Helmut Marko van Red Bull vertelde eerder op de Oostenrijkse televisie dat een scheur in de brandstofleiding de oorzaak was van de uitvalbeurt in Melbourne. ,,We denken dat dit kwam door het stuiteren van de auto. Motorleverancier Honda heeft ons verzekerd dat dit probleem voor de volgende race is opgelost”, aldus Marko.

Verstappen weet dat een betrouwbare auto de sleutel is tot nieuwe successen. ,,Het team werkt keihard, zowel op de circuits als in onze fabriek in Milton Keynes, dus ik hoop heel erg op een vlekkeloos weekeinde waarin we veel punten gaan scoren”, aldus de Limburger.

De vierde race van het jaar is op het circuit van Imola. Vorig jaar won Verstappen er zijn eerste grand prix van het seizoen. Er zouden nog negen overwinningen volgen, met als ultieme bekroning de wereldtitel.

De Grand Prix van Emilia Romagna is het eerste raceweekeinde met een sprintrace. Die is dit jaar belangrijker dan vorig seizoen, want er kunnen meer punten worden verdiend. De winnaar krijgt 8 punten. ,,Ik heb enorm veel zin om weer te racen op Imola. Er is een sprintrace op zaterdag, dus dat betekent dat we het beste uit de eerste vrije training moeten halen. We moeten goed weten wat de set-up moet zijn voor de kwalificatie op vrijdag”, aldus Verstappen.

