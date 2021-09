Max Verstappen: ‘Niet aan mij fans in Zandvoort te weerhouden van boegeroep’

Door Rik Spekenbrink



Het vernieuwde circuit, dat kende Verstappen al. Hij was de eerste die er begin 2020 een rondje mocht rijden. Dus de kombochten (‘Die zie je nergens en maken het erg speciaal’) waren voor hem niet nieuw. Maar van alles naast het asfalt was de coureur bijzonder onder de indruk, zo vertelde hij in het internationale gedeelte van de donderdagse persconferentie. ,,Ze hebben hier geweldig werk verricht. Niet alleen wat betreft het binnenhalen en weer mogen organiseren van een grand prix, maar het hele complex ziet er cool uit. Ik hoop dat we hier een hoop lol gaan hebben. Het circuit is old school, je wordt gestraft voor een fout, dat bevalt me wel.”

Voor Verstappen gaat dat hand in hand met een goed resultaat, winnen dus. ,,Maar het is erg moeilijk om die kans in te schatten, we hebben natuurlijk geen informatie van voorgaande jaren. Het wordt aanvankelijk een beetje gokken wat je moet doen met de auto, pas na de eerste vrije training zullen we scherper beeld hebben. Maar we zijn hele seizoen al competitief, of we nu meedoen om de winst of de podiumplekken.”

Boegeroep

Verstappen gaat in de oranje zee van fans uiteraard met gejuich worden ontvangen. Dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet gelden voor zijn grote rivaal, Lewis Hamilton. Een paar vragen kreeg hij daar over, onder andere of hij zijn supporters zou moeten oproepen om Hamilton niet uit te jouwen. ,,Ik denk niet dat het aan mij is”, zei Verstappen. ,,Nog los van de vraag of ze naar me zouden luisteren, maar ik kan het ook niet voor ze beslissen. En ik zie het zo: als een voetbalteam een uitwedstrijd speelt, krijgen de spelers op enig moment ook boegeroep over zich heen. Omdat de supporters hun lokale team steunen. Daar vraagt de thuisclub ook niet om dat niet te doen. Hier zullen de fans ook gepassioneerd zijn, maar ik denk dat de meesten gewoon een geweldig weekeinde willen hebben.”

Volledig scherm © ANP Het zou zomaar kunnen dat ze bij concurrent Mercedes dit raceweekeinde bekend maken dat George Russell de stoel van Valtteri Bottas krijgt voor het seizoen van 2022. Verstappen denkt dat de Brit het daar goed zou doen. ,,Kijk hoe goed George het al deed toen hij in Bahrein inviel bij Mercedes, en het Bottas direct moeilijk maakte. Terwijl: als je voor het eerst bij een ander team instapt, laat je je echt leiden door het team, want je hebt nog geen idee hoe je de auto sneller zou kunnen maken. Dat was bij mij ook zo, bij mijn eerste race voor Red Bull Racing. Dus ik denk dat naarmate hij meer ervaring heeft in die auto, het nog beter zal gaan en George het Lewis Hamilton echt moeilijk kan maken."



Mocht het zover komen, dan hebben alle topteams een coureur in dienst uit de generatie van Verstappen. ,,Mooi om vanaf de karts tot de Formule 1 met ze te strijden”, zei de Limburger over Lando Norris, Charles Leclerc en dus Russell. ,,Zo hoort het ook te gaan, de oudere coureurs stoppen op enig moment en dan komt de jeugd. Het is een natuurlijk proces.”

