Max Verstappen nog niet vlekkeloos, Nyck de Vries in onderste regionen in openingstraining

Op de zachtste band was het Red Bull Racing dat aanvankelijk naar een 1-2'tje op de tijdenlijst ging. Sergio Pérez scherpte halverwege de training zijn eigen toptijd aan naar 1.32,758 en was daarmee maar liefst zes tienden sneller dan Max Verstappen. Die verloor met name in de laatste sector terrein en kwam op 1.33,375 uit. De Nederlander liet een flink gat naar zijn Mexicaanse teamgenoot en daar dook Fernando Alonso in de slotfase in: 1.33,196. Nyck de Vries nam op zijn beurt genoegen met P16, ruim 2,6 seconden achter de toptijd.