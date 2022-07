Max Verstappen oogt dominant in Oostenrijk, maar mag nog tegenstand verwachten van Ferrari’s

Door Marijn Abbenhuijs



Onverslaanbaar is Max Verstappen tot nu toe op de Red Bull Ring. Vrijdag had hij een perfect laatste rondje nodig tijdens de kwalificatie om pole position te pakken en dat leverde hij. Gisteren moest hij scherp zijn aan het begin van de sprintrace en dat was hij ook. En dus rijgt hij momenteel onbedreigd de succesjes aan elkaar in Spielberg. En dan moet de échte race, meestal zijn beste onderdeel van een Formule 1-weekend, nog komen.