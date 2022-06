Max Verstappen ook in laatste vrije training voor GP Azerbeidzjan achter Leclerc en Pérez

Met video'sMax Verstappen heeft ook in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan de derde tijd neergezet. Net als in beide sessies op vrijdag moest hij zijn teamgenoot Sergio Pérez en Charles Leclerc van Ferrari voor zich dulden.

Pérez was de snelste coureur op het stratencircuit van Bakoe, met een tijd van 1.43,170. Leclerc zat daar 0,070 seconde achter, Verstappen gaf 0,279 toe op de Mexicaan.

Pérez, twee weken geleden winnaar van de GP van Monaco, had vrijdag in de eerste training ook de beste tijd neergezet. In de tweede training eindigde Leclerc bovenaan.

Verstappen had wel de pech dat hij tot twee keer toe zijn snelle ronde moest afbreken. Eerste omdat Vallteri Bottas een gele vlag veroorzaakte en aan het eind van de sessie omdat hij werd opgehouden door het verkeer op de baan. In de eerste sector had Verstappen nog de snelste tijd neergezet.

Mercedes worstelde net als gisteren met een ‘stuiterende’ auto op het stratencircuit. George Russell noteerde de achtste tijd, op anderhalve seconde van Pérez. Hamilton zat daar weer drie tienden achter en kwam niet verder dan plaats twaalf.

De laatste vrije training begon een kwartier later dan de bedoeling was, omdat de omheining gerepareerd moest worden na een crash in de sprintrace van de Formule 2. De kwalificatie begint vanmiddag daarom ook een kwartier later, om 16.15 uur. Reglementair gezien moeten er namelijk minimaal twee uur tussen het einde van de laatste oefensessie en de start van de kwalificatie zitten.

Bekijk hier hoe Valtteri Bottas een gele vlag veroorzaakte.

Verstappen wordt opgehouden en klaagt via boordradio.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Max Verstappen in actie op het stratencircuit in Bakoe, © AFP

