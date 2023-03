Max Verstappen ook in slottraining nipt achter Fernando Alonso, spannende kwalificatie op komst

vrije training 3Max Verstappen is ook in de derde en laatste vrije training achter Fernando Alonso geëindigd. De condities waren niet per se representatief, maar het vertrouwen bij de Spanjaard zal na VT3 nog wat verder gegroeid zijn. Het verschil tussen beide tweevoudig wereldkampioenen richting de kwalificatie? Vijf duizendsten.

Heel veel haast hadden de coureurs niet, toen om 14.30 uur plaatselijke tijd de klok ging lopen voor het laatste trainingsuur. Het was de generale repetitie voor de kwalificatie, maar de belangrijkste voorbereidingen daarvoor waren al in VT2 getroffen. Dat had er alles mee te maken dat deze slottraining verreden werd onder condities die niet te vergelijken zijn met die later op de dag, als het wat koeler is en onder het kunstlicht nog harder kan.

Toch deden de teams naar het einde van de training toe nog wat ‘performance runs’ op de zachtste band. De verbeteringen volgden elkaar in de slotfase in rap tempo op. Max Verstappen dook onder de tot dan toe beste tijd van Lewis Hamilton, in zijn kielzog was het Fernando Alonso die nog 5 duizendsten sneller ging: 1.32,340 om 1.32,345. De Nederlander was in zowel de eerste als de technische tweede sector in het voordeel, om die opgebouwde voorsprong vervolgens weer te zien verdwijnen in het snelle laatste gedeelte. Ook Max’ teamgenoot Sergio Pérez sloot nog op een tiende aan.

Dit waren de snelste rondes van Verstappen en Alonso

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Of de 41-jarige Alonso daadwerkelijk dé nieuwe concurrent voor Verstappen en Red Bull is en kans maakt op zijn eerste pole position sinds de GP van Duitsland in 2012, zal later vanmiddag gaan blijken. Vanaf 16.00 uur wordt er gekwalificeerd op het Bahrain International Circuit. Wat is de daadwerkelijke pikorde, met ook nog Ferrari en Mercedes op het vinkentouw? Voor Nyck de Vries zal het vooral de vraag zijn of hij straks door het eerste kwalificatiegedeelte komt. De rookie van AlphaTauri besloot de slottraining als allerlaatste op P20.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AP

Podcasts Pitstop

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Alle video's over Formule 1

Kalender Formule 1

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.