Max Verstappen op praatstoel bij ‘College Tour Jumbo’

Een andere vraag: of Lewis Hamilton het aan zou durven, een gevecht met Max Verstappen als ploeggenoot bij Mercedes? ,,Jawel, die gaat echt niet snel stoppen”, verwacht de Limburger. Of het er ooit van gaat komen? ,,Wie weet. Ik heb een contract bij Red Bull, dat voelt goed, en we zijn aan een interessant project begonnen met Honda.”



Over het lopende Formule 1-seizoen zei Verstappen dat er, logischerwijs, hard gewerkt wordt om Mercedes en Ferrari te kunnen bijbenen. ,,Het valt zeker niet tegen waar we nu staan. Maar het moet beter.”



Verstappen vertelde meerdere anekdotes over de band met zijn vader Jos. Bijvoorbeeld hoe die met gevaar voor eigen leven op het asfalt ging staan in zijn jeugdige kartcarrière, op zoek naar de beste grip op de baan. En hoe Jos hem eens ongenadig op zijn falie gaf, toen hij in een WK-wedstrijd ‘als een zoutzak in de rondte reed’. ,,Ik kreeg een klap, vol op mijn helm. Ik dacht echt: wat gebeurt hier? Maar ik was wel wakker, heb dat weekend uiteindelijk alles gewonnen. Soms had ik dat even nodig.”