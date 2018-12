Max Verstappen over 2019: ‘Hopelijk hebben we zo'n winnende auto’

,,Ik denk ook dat we die krijgen, maar daarvoor moeten we eerst de wintertesten afwachten.” Die motor zal komend seizoen een grote verandering zijn. Red Bull gaat namelijk van een Renault-motor naar een motor van Honda. ,,Ik denk dat die motor goed is‘’, geeft Verstappen zijn mening over de verandering bij zijn team.



Zou Verstappen, met een nieuwe motor, ook mee kunnen spelen om de wereldtitel in 2019? Dan moet Red Bull serieus gaan concurreren met Mercedes en Ferrari. ,,Dat vind ik een moeilijke vraag. Het hangt er heel erg vanaf wat voor package je krijgt‘’, geeft de 21-jarige coureur aan. Zelfs met een winnende auto moet je zorgen dat je niet te veel fouten maakt, legt hij uit. “Maar hopelijk hebben we zo’n winnende auto.”