Max Verstappen over Chelsea-plannen Lewis Hamilton: ‘Hij is toch voor Arsenal? Ik zou Ajax nooit kopen’

Hamilton zou, net als Serena Williams, tien miljoen pond willen investeren in Chelsea. De club uit Londen is immers naarstig op zoek naar een nieuwe eigenaar na het vertrek van Roman Abramovitsj als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. Consortiums verzamelen een sterrenensemble om zich heen om hun bod op Chelsea kracht bij te zetten, zo ook de Britse zakenman Martin Broughton.

Verstappen, die dit weekend in het Italiaanse Imola rijdt, had daar wel kort iets over te zeggen: ,,Ik dacht dat hij een Arsenal-fan was? Ik ben een PSV-fan en ik zou Ajax nooit kopen”, zei de regerend wereldkampioen. ,,Het is interessant dat je voor Chelsea gaat (als je voor Arsenal bent, red.), maar iedereen moet met zijn geld doen wat hij zelf wil.”