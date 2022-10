Max Verstappen over incident met Lando Norris: ‘Je creëert dit probleem door iemand te naaien’

Met nog zo'n 7 minuten op de klok in Q3 maakte Verstappen een onverwachtse manoeuvre, toen hij McLaren-coureur Norris zag opdoemen vlak voor de chicane aan het einde van het Japanse rondje. De Brit moest daardoor uitwijken over het gras om een ongeluk te voorkomen. ,,Het is een beetje een gentlemen's agreement dat je elkaar niet gaat inhalen voor de laatste bocht", gaf Verstappen tekst en uitleg bij Viaplay, nog voor zijn bezoekje aan de stewards en dus ook voordat hij de bevestiging had gekregen.

Volledig scherm Max Verstappen. © AP ,,Iedereen zit zijn eigen bandentemperatuur in de gaten te houden. Die van mij waren nog best koud - zoals we ze graag willen hebben. Op een gegeven moment zie ik dan die McLaren in mijn spiegel. Ik wilde op het gas gaan om hem voor te blijven, maar toen brak hij helemaal uit vanwege die koude banden. Uiteindelijk creëer je zo'n probleem zelf door iemand anders te naaien. Dat vind ik niet correct, want even later deed hij het weer. Het zou heel apart zijn mocht ik door zo'n momentje pole kwijtraken", aldus Verstappen, die zich nog tijdens de kwalificatie wel zelf verontschuldigde bij Norris. Uiteindelijk werd hij door de stewards wel op de vingers getikt middels een reprimande.

Voor Verstappen is de uitgangspositie nu perfect in Japan. Vanuit het voorste starthokje gaat hij morgen (07.00 uur Nederlandse tijd) van start. Met winst én de snelste raceronde kan geen concurrent hem meer achterhalen in het kampioenschap. ,,Dit was in ieder geval een goed begin. In de regen ging het al goed en vanochtend op het droge ook. We hebben daarna nog een paar dingen aangepast en in de kwalificatie was de balans goed. Ik reed in Q3 een sterke eerste ronde. Daarna moet je nog wat sneller gaan, maar ik verloor wat downforce omdat er aan de achterkant wat afbrak.” Dat had volgens de Nederlander alles te maken met Norris, die hem wederom passeerde. ,,Bij het uitkomen van bocht 2 had ik daardoor een momentje en toen brak dat onderdeel af. De rest van de ronde hielp dat verlies aan downforce niet, maar uiteindelijk was het net goed genoeg.”

Norris had natuurlijk ook zijn eigen kijk op de zaken. Of hij dacht dat Verstappen hem probeerde te blokkeren tijdens de out lap? ,,Het lijkt mij duidelijk dat dat precies was wat hij deed. Coureurs halen elkaar altijd in voor de laatste bocht, ondanks het gentlemen's agreement. Dus dat is niet heel relevant, hij zou waarschijnlijk hetzelfde gedaan hebben in mijn situatie.” Norris was bij Sky Sports van mening dat de Nederlander een straf verdient voor de onverwachtse manoeuvre. ,,Zeker weten.” De stewards gaven de Brit daarin geen gelijk.

Red Bull-teambaas Christian Horner sprak van een “fenomenaal rondje” van zijn kopman in het beslissende gedeelte van de kwalificatie. Ook hij was niet geheel verrassend van mening dat een straf voor Verstappen wel erg streng was geweest. ,,Ze zaten allebei in out laps. De coureurs hebben dan een overeenstemming om positie te houden en apart door de chicane te gaan. Lando wilde voor Verstappen aan het snelle rondje beginnen, dat deed hij twee keer.” En de vooruitzichten richting de race? ,,Zeker met wat regen rond het circuit is het beter om vooraan te beginnen. We doen morgen de gordijnen open en dan zien we wel wat het wordt.”

Volledig scherm Lando Norris. © AFP

