Max Verstappen pakt eerste pole position van het jaar

LIVE eredivisie | FC Emmen komt bijna op voorsprong in boeiende kelderkra­ker tegen FC Volendam

FC Volendam en FC Emmen treffen elkaar vanavond in de eredivisie. Een kelderkraker, want beide clubs bivakkeren in de onderste regionen van de ranglijst: Volendam staat veertiende met twintig punten, Emmen heeft twee punten minder en is de nummer zestien. Volg de ontwikkelingen in Volendam via ons liveblog.