Max Verstappen pakt strijd met Lewis Hamilton weer op: ‘Ik ben goed voorbereid’

Max Verstappen is na een break van een kleine maand klaar om zijn strijd om de wereldtitel met Lewis Hamilton te vervolgen. Te beginnen met een race op Spa-Francorchamps, direct gevolgd door Zandvoort en aansluitend weer een Grand Prix in Italië. ,,Het voelt goed om weer terug te zijn. Drie races in drie weekends achter elkaar is veel, maar dat geldt voor iedereen en er komen enkele leuke circuits aan om naar uit te kijken”, aldus Verstappen.

Verstappen heeft vooral veel zin in komend weekeinde, wanneer hij de Red Boll-bolide over zijn naar eigen zeggen favoriete circuit mag sturen. ,,Het is echt heel cool om te racen met zo veel hogesnelheidsbochten en hoogteverschil”, stelt de 23-jarige Nederlander. ,,Ik kijk er ook naar uit om alle fans weer terug te zien. Het wordt mooi om zo veel oranje op de tribunes te zien, nadat de toeschouwers vorig jaar niet mochten komen. Het is een goede plek om onze titelstrijd te herstarten. Ik ben goed voorbereid.”

Lees ook PREMIUM De invloed van de zomerstop op de titanenstrijd tussen Verstappen en Hamilton: dit zeggen de cijfers

Red Bull en Verstappen beleven in België met Honda ook nog een mijlpaal. De Limburger rijdt zijn vijftigste Grand Prix met een motor van Honda. ,,Deze vijftig races zullen we ons goed herinneren als we terugkijken. Vooral natuurlijk de eerste overwinning zal altijd speciaal blijven”, verwijst hij naar de zege in 2019 in Oostenrijk. ,,Hopelijk kunnen we het seizoen op een hoogtepunt afsluiten voordat ze de sport verlaten.” De motorfabrikant trekt zich aan het eind van dit seizoen terug uit de Formule 1.

Verstappen zocht tijdens de afgelopen zomerstop ook de nodige ontspanning. Zo zorgde hij met een jetski voor spectaculaire beelden op het water. Nu wacht echter weer het echte werk. ,,Mijn zomervakantie was lekker, het was fijn om een ​​paar weken vrij te hebben om wat uit te rusten en het was natuurlijk gaaf om wat tijd door te brengen op jetski’s. Het is altijd leuk om op het water te zijn. Maar het voelt goed om weer aan de slag te gaan.”

Bekijk hieronder onze video’s over de Formule 1.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.