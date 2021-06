Max Verstappen richt na crash gifpijlen op Pirelli: ‘Een beetje vaag wel en levensgevaarlijk ook’

Door Arjan Schouten



Voelde hij zich kwaad? Woedend? Verslagen? Of toch ook een beetje opgelucht? Max Verstappen kon moeilijk kiezen, al die emoties kwamen immers een voor een naar langs in Bakoe. En ook nog eens door elkaar heen. Zelf als leider op raketsnelheid de muur in getorpedeerd, door een klappende linksachter van Pirelli, met nog maar vijf rondes te gaan. Ja, dáár kreeg zijn gemoed de grootste knauw, want Verstappen voelde zich al wel zo’n beetje zeker van de zege, na een bijzonder sterke middag. ,,Je zit al zo ver in de race. Alles liep goed, het was echt een topdag voor het team. Dan kijk je al uit naar die laatste ronde en klap je opeens uit het niets vol die muur in...”