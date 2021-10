Max Verstappen rijdt in wit met rood in Turkije: ‘Een eerbetoon aan Honda's mooie reis in F1'

VideoRed Bull Racing rijdt komend weekend met speciale kleuren in de Grand Prix van Turkije, in wat Honda’s thuisraceweekend in Suzuka had moeten zijn. De wit met rode auto is een eerbetoon aan Honda, sinds 2018 de motorleverancier van Max Verstappen bij Red Bull.

De twee Red Bull Racing RB16B-auto’s van Max Verstappen en Sergio Perez zullen een wit met rode kleurstelling hebben, geïnspireerd op de legendarische Honda RA 272-auto, waarin de Amerikaanse racer Richie Ginther de eerste Formule 1-overwinning van het bedrijf behaalde tijdens de 1965 Mexicaanse Grand Prix. Bij AlphaTauri zullen de achtervleugels de boodschap van één woord あ り が と う (arigato) bevatten, wat “dank u” betekent.



Sinds de samenwerking van Red Bull met Honda in 2018 werd gelanceerd, heeft de Japanse fabrikant zowel Red Bull Racing als AlphaTauri geholpen om het Formule 1-podium te bereiken. Met Red Bull Racing scoorde Honda tot nu toe dertien overwinningen en AlphaTauri behaalde in 2020 een overwinning op eigen bodem in Italië. In totaal hebben Red Bull en Honda tot nu toe samen 35 podiumplaatsen en elf polepositions behaald. Verstappen en Perez rijden normaal gesproken in een donkerblauwe bolide, met gele en oranje tinten.

Red Bull-teambaas Christian Horner zegt het volgende over de keuze voor de kleurstelling: ,,We hadden er allemaal naar uitgekeken om de Japanse fans van Honda een kans te geven om onze uiterst succesvolle relatie in de Formule 1 te vieren, op eigen bodem in Suzuka. Nu de race het slachtoffer werd van de pandemie, konden we het weekend niet voorbij laten gaan zonder hulde te brengen aan Honda en zijn geweldige thuisfans door een beetje van zijn erfgoed naar Istanboel te brengen. De gekozen kleurstelling voor onze auto’s is een eerbetoon aan Honda’s opmerkelijke reis in de Formule 1. Hhopelijk kunnen we de fans dit weekend opnieuw een overwinning bezorgen in die legendarische kleuren.”

Koji Watanabe, communicatiedirecteur van Honda, voegde toe: ,,Iedereen bij Honda is enorm teleurgesteld dat de Japanse Grand Prix moest worden afgelast, terwijl ze de redenen achter deze beslissing volledig begrijpen en ermee instemmen. We wilden vooral graag racen op het Suzuka Circuit, omdat het ons laatste jaar in de sport is, op een moment dat onze beide teams erg goed presteren. We stellen het ook op prijs dat de Japanse fans er bijzonder naar uitkeken om Honda’s laatste optreden hier te zien en Yuki Tsunoda in zijn thuisrace te zien rijden. We weten dat een speciale kleurstelling niet in de plaats kan komen van wat een zeer opwindend weekend zou zijn geweest, maar we hopen dat Honda-fans over de hele wereld, vooral die in Japan, deze speciale kleurstelling zullen accepteren als een blijk van onze waardering voor hun voortdurende steun gedurende zo vele jaren.”

