Max Verstappen slaat terug met maximale score in Imola: ‘Dit hadden we ook wel even nodig’

,,Het was een beetje hetzelfde scenario als vorig jaar hier", doelde Max Verstappen op de race in 2021 die hij hier ook won. ,,We zijn op intermediates gestart en hebben ons ding gedaan. Dat is zo makkelijk nog niet, want je moet ook tijdens de race de goede keuzes nemen met de banden en niet te veel risico nemen. Toen er een wat wijdere lijn ontstond kon ik mijn tempo goed oppakken. Van daar hebben we de race gecontroleerd, al moet je wel altijd alert blijven.”

Met zijn 34 punten - 8 uit de sprintrace, 25 voor de overwinning vanmiddag en nog 1 voor de snelste raceronde - klom Verstappen in de WK-stand in één klap van de vijfde naar de tweede plek. Ondanks twee uitvalbeurten. ,,Je hebt in een seizoen positieve momenten, dan loop je uit, en dan haal je de finish weer een keer niet en dan staat het weer bijna gelijk Het kan snel op en neer gaan. Het seizoen is ook nog lang. Dit was een positief weekend, alleen in Miami is het weer allemaal nieuw. Dit hadden we ook wel even nodig na een paar uitvalbeurten, wat niet is wat je wilt als je voor het kampioenschap wilt strijden. Dit geeft het team een grote boost.”