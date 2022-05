Max Verstappen slechts op P4 in Monaco na incidentrijke kwalificatie, Charles Leclerc op pole

Door Arjan Schouten



Was het een verrassing dat Max Verstappen niet mee wist te knokken voor pole in zijn woonplaats? Nee. Alle drie de trainingssessie eindigde hij dit weekeinde in Monaco al als vierde en in de kwalificatie rolde hetzelfde resultaat er uiteindelijk uit. Hij bleef over de boordradio klagen over een gebrek aan grip. In Q3 kreeg hij de vraag van zijn engineer of hij nog een idee had hoe ze die ultieme run aan moesten vangen. Het antwoord van Verstappen was veelzeggend, een ‘ahhhh’ en een zucht van moedeloosheid. Met al 0,2 seconde verlies in de eerste sector was die laatste kans op pole ook gevlogen voor de Limburger.

Zoals op vrijdag en zaterdagochtend bleken de Ferrari’s van Charles Leclerc (pole) en Carlos Sainz (P2) over één rondje simpelweg een klap rapper aan de Côte d’Azur. Geen verrassing, dat waren ze dit seizoen al veel vaker. Maar in het krappe Monaco doet het wel veel meer pijn, omdat kwalificeren er belangrijker is dan waar ook op de kalender, op een circuit waar inhalen schier onmogelijk is.

Waar ook niet op was gerekend, de snelheid die Sergio Pérez wél uit zijn RB18 wist te persen. De Mexicaan noteerde steeds een iets rappere tijd, stond ook al voor Verstappen in Q3 genoteerd, toen de Nederlander er nog een rondje aan vast besloot te plakken. Die moest hij echter afbreken vlak voor de tunnel omdat nota bene Pérez de muur in was geklapt en Carlos Sainz tegen hem aan was gereden. Verstappen in de remmen voor de tunnel, einde sessie. Foeterend over de boordradio besloot de Nederlander zo de kwalificatie als vierde.

Bekijk hieronder de crash van Pérez en Sainz:

‘Vloek van Monaco’

Leclerc, die nog nooit finishte in zijn Monaco, is via zijn 14de pole van plan met de ‘vloek van Monaco’ af te rekenen. Hij kan de eerste Monegask worden die wint, Louis Chiron haalde in 1950 wel het podium met zijn derde plaats.

Volledig scherm Charles Leclerc heeft pole te pakken. © REUTERS Verstappen kan voor het eerst in zijn loopbaan vier races op rij winnen en jaagt in Monaco op zijn 25ste zege, maar die fraaie statistieken zijn nu heel ver weg, startend van P4. In het Monaco waar hij vorig jaar voor het eerst in zijn carrière naar de WK-leiding klom, kan hij die vorige week opnieuw ingenomen positie morgen zomaar weer verliezen. De zes punten voorsprong op Leclerc vormen een fragiele basis met Leclerc op pole en de Limburger op P4. Leclerc, die vorige week voor het eerst niet wist te finishen sinds de GP van Boedapest vorig jaar zomer, kan zo thuis een gouden zaak doen. ,,Deze pole is héél speciaal”, vertelde Leclerc. ,,Ik ben ongelofelijk blij. Dit weekend loopt al perfect en deze kwalificatie ook. De auto voelt geweldig goed aan.”

In Monaco bestaat morgen kans op regen, maar dat hoeft van Leclerc niet. ,,Laat het maar droog blijven nu”, vertelde hij met pole op zak.

,,Pérez crashte voor me terwijl ik met een snelle ronde bezig was", vertelde Ferrari's Carlos Sainz na de kwalificatie. ,,Ik zag de gele vlag toen ik bocht 8 in ging, ik moest remmen en probeerde hem zo goed mogelijk te ontwijken. Het is zonde dat de rode vlag een einde maakte aan de kwalificatie, want ik kon niet voor pole gaan. Maar dat is typisch Monaco.”

