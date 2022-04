Max Verstappen spint en krijgt auto niet onder controle bij slechte generale

Toen de klok om klokslag één uur begon te lopen in Melbourne, volgde een rustig begin van het laatste trainingsuur. De teams bleken even te wachten, voordat ze na een kwartier trainen meteen voor de zachtste bandensoort kozen als generale repetitie voor de kwalificatie. Max Verstappen en Sergio Pérez kozen voor een andere indeling, startend op mediums. Hun run, en die van een hoop anderen, werd abrupt onderbroken toen Sebastian Vettel crashte in bocht 10. De Duitser miste VT2 al na motorpech in de eerste training, en kreeg nu ook weer beperkte ‘track time’. Zijn Aston Martin was bovendien erg beschadigd, wat het repareren een race tegen de klok maakt richting kwalificatie.

Vlak voor de rode vlag toucheerde Lewis Hamilton de muur en kort erna was het Verstappen die spinde in het laatste gedeelte van het stratencircuit. ‘Ik begrijp echt niet waarom ik daar spin. Het is momenteel echt moeilijk om de balans te voelen in de auto’, liet de wereldkampioen aan zijn team weten over de boordradio. Pas met nog iets meer dan 10 minuten op de klok liet Verstappen zich voor het eerst zien op zacht rubber. Ook nu was het werken voor de Nederlander, die zijn eerste poging al vroeg afkapte na een nieuw momentje in bocht 6. Uiteindelijk lukte het hem als enige coureur (naast Vettel) zelfs helemaal niet om een tijd te klokken op de softs. Dat had ook te maken met een nieuwe crash van Aston Martin, ditmaal was het Lance Stroll. De Canadees zorgde ervoor dat de training drie minuten eerder dan gepland was afgelopen.