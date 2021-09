Max Verstappen start als laatste in Grand Prix van Rusland door nieuwe motor

In het verleden is gebleken dat Mercedes op het circuit in Sotsji vaak in het voordeel is. Zo werden de laatste zeven races in Rusland allemaal door een coureur uit de Duitse renstal gewonnen. Hamilton zegevierde er in 2014, 2015, 2018 en 2019. Valtteri Bottas pakte vorig jaar de winst, net als in 2017. Tussendoor zorgde in 2016 ook nog ex-coureur Nico Rosberg voor het succes bij Mercedes.